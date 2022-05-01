Война на Николаевщине: Оккупанты обстреляли Николаев

24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 29 мая доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 30 мая, происходящими на территории Николаевской области.

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08:41 Из-за попадания боеприпасов и их обломков в результате боевых действий в Новом Буге горели аптека и магазин на Площади Свободы, сообщили в ГУ ГСЧС.

Сотрудники 20-й государственной пожарно-спасательной части 3-го ГПСО ликвидировали пожар на площади 45 квадратных метров в 03:04.

08:24 В результате обстрела общежития в Корабельном районе Николаева 29 мая погиб молодой парень, который в вышел за водой, говорится в сюжете «Суспільного».

Многие мирные жители получили серьезные ранения.

– Нас обстреливают, у нас дети маленькие, ребенок погиб. За что нам это все? – говорит жительница пострадавшего общежития.

Жилье имущество николаевцев получило значительные повреждения.

08:16 В Сети появились фото последствий вражеского обстрела Нового Буга вечером 29 мая.

07:34 На Южнобугском направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на содержании занятых рубежей, сковывании действий наших войск и предотвращении перебрасывания резервов Сил обороны на другие направления, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Для восполнения потерь группировки войск оккупанты перемещают с территории российской федерации и временно оккупированного Крыма снятую с хранения военную технику.

На Николаевском направлении с целью проведения наступательных действий по возвращению утраченных позиций противник перебросил отдельные подразделения на определенные направления.

На Криворожском направлении враг продолжает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и ведет контрбатарейную борьбу.

07:30 В Николаеве слышно серию сильных взрывов.

07:18 Обстановка на южном направлении динамичная и напряженная. Враг продолжает подтягивать резервы и обустраивать оборонные рубежи в Херсонской области, сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Недалеко от Херсона идет выгрузка техники: около 120 единиц Т-62 и БМП-2 в течение нескольких дней накоплено для усиления враждебных позиций. В районе Новой Каховки и Степановки оборудованы танковые позиции.

В то же время, наши подразделения продолжают наступательные действия и меры сковывания и недопущения перемещения резервов.

Воздушная разведка с помощью БПЛА «Орлан-10» обернулась его утратой. Тогда были применены вертолеты Ми-8, с помощью которых противник разведывал наши позиции и пытался их атаковать.

В ходе огневой поддержки наступления и ведения сковывающих действий ракетно-артиллерийскими подразделениями во взаимодействии с авиацией обеспечены потери врага в количестве 67 рашистов, шесть танков Т-62, две реактивные системы залпового огня «Град», три самоходных гаубицы «Мста-С», три единицы бронированной и 13 – автомобильной техники.

Также уничтожен пункт управления беспилотными разведчиками и командный пункт одного из вражеских подразделений.

В течение суток враг коварно укрывал артиллерийским огнем Николаев, поражая промышленную инфраструктуру, детский спортивный комплекс, жилые кварталы и торговые точки. Один человек погиб, также среди гражданского населения ранены.

В Черном море корабельная группировка вражеских сил продолжает держать под прицелом ракетного удара территорию Украины.