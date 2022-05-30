«Давай, вместе подорвемся здесь»: оккупанты готовы убивать своих генералов, заставляющих их идти в наступление

В Донецкой области контрактники россии чуть не расстреляли приехавших генерала Валерия Солодчука и его охрану, чтобы обуздать бунт и заставить «ответчиков» продолжать воевать.
Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, перехвативший СБУ.
Солдаты отказались выполнять приказ, после чего российский генерал позорно сбежал из передовой.
- И потом все в отказ пошли, нах*й, вперед ехать на передок еб*шить. Ну это вообще бред уже. У нас от БТГра, от 600 человек, у нас 215 осталось, остальные трехсотые, двухсотые. У нас батарея практически вся в отказе ушла. Он начал стволом махать, стрелять: «Я, говорит, вас завалю, если вы, нах*й, не поедете туда!» И все. Здесь пацаненок: «Иди, говорит, вали!». Еб*ть, он гранату, чеку выдернул, говорит: «Ну давай, застрели, говорит, меня! Вместе, говорит, подорвемся здесь». Все. Там и спецназовцы на нас тоже стволами тыкать начали, мы на них стволами. Короче, чуть ли не перестрелялись все нах*й. Вон в свой бобик сел, уехал.
Кроме того, оккупант рассказывает о больших потерях личного состава и военной техники.
- Вчера командующий округом. Ему там вопросы задали, у кого окончание контакта. Он у меня спрашивает «У тебя сколько осталось до конца контакта», а говорю: 20 дней с копейками. А он: «Ну вот тебе 20 дней, чтобы сдохнуть здесь».
- Нах*й надо Езжай домой давай.
- Ну вот я тоже думаю. После его слов, я что-то вообще тут не хочу оставаться. Тебе, говорит, 20 дней. Ну не может наша бригада них*я взять, потому что еб*ть пи*дец, тут уже них*я не осталось. Еб*ть, все пораздолбали – ни личного состава, них*я уже нет. У нас штатный один командир орудия остался. У нас два орудия всего осталось, из двенадцати – все порасх*ярили.