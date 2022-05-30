«Давай, вместе подорвемся здесь»: оккупанты готовы убивать своих генералов, заставляющих их идти в наступление

В Донецкой области контрактники россии чуть не расстреляли приехавших генерала Валерия Солодчука и его охрану, чтобы обуздать бунт и заставить «ответчиков» продолжать воевать.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, перехвативший СБУ.

Солдаты отказались выполнять приказ, после чего российский генерал позорно сбежал из передовой.

- И потом все в отказ пошли, нах*й, вперед ехать на передок еб*шить. Ну это вообще бред уже. У нас от БТГра, от 600 человек, у нас 215 осталось, остальные трехсотые, двухсотые. У нас батарея практически вся в отказе ушла. Он начал стволом махать, стрелять: «Я, говорит, вас завалю, если вы, нах*й, не поедете туда!» И все. Здесь пацаненок: «Иди, говорит, вали!». Еб*ть, он гранату, чеку выдернул, говорит: «Ну давай, застрели, говорит, меня! Вместе, говорит, подорвемся здесь». Все. Там и спецназовцы на нас тоже стволами тыкать начали, мы на них стволами. Короче, чуть ли не перестрелялись все нах*й. Вон в свой бобик сел, уехал.

Кроме того, оккупант рассказывает о больших потерях личного состава и военной техники.