В западном военном округе россии семьям офицеров запретили покидать территорию страны. В случае отказа оккупантов от выполнения боевых задач, их жен и детей угрожают переселять в депрессивные регионы дальнего востока рф.

Об этом сообщает ГУР МО.

Командование западного военного округа уже приказало принудительно выселить из служебных квартир несколько семей военнослужащих 332-го отдельного вертолетного полка 6 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Жены вертолетчиков решили отдохнуть за границей, пока их мужчины наносят ракетные и бомбовые удары по мирному населению Украины на Слобожанском направлении.

Военная разведка Украины обнародовала список военных преступников. Среди них - военнослужащие вертолетной эскадрильи 332 отдельного вертолетного полка 6 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны западного военного округа (в/ч 12633 аэродром «Пушкин», город Санкт-Петербург).

«Будет разоблачена и за преступления против мирного населения Украины привлечена к ответственности», - добавили в сообщении.

Ранее сообщалось, что в подразделениях «кадыровцев» в Украину отправляют уголовников, некоторые еще не отсидели свои сроки.