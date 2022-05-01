В Николаеве разоблачили еще одну сторонницу оккупантов

Жительнице Николаева, которая поддерживала и признавала правомерной временную оккупацию рф населенных пунктов Украины, сообщили о подозрении в коллаборационизме.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре и в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

По данным следствия, подозреваемая в нескольких антиукраинских Telegram-каналах размещала публикации, в которых оправдывала и отрицала вооруженную агрессию рф против Украины.

Также в своих постах она поддерживала и признавала правомерной временную оккупацию рф населенных пунктов Украины.

Досудебное расследование осуществляется Николаевским районным управлением полиции при оперативном сопровождении управления стратегических расследований в Николаевской области.