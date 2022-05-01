В суд передали первое дело о сексуальном насилии оккупанта над украинкой

В суд направили первое дело об изнасиловании во время войны. За убийство гражданского мужчины и сексуальное насилие над его супругой будут судить Михаила Романова - военнослужащего 239-го полка 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дивизии с рф.

Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

«Киевская областная прокуратура и СБУ в рамках расследования этого позорного военного преступления установили, что в марте во время оккупации Броварского района нелюд ворвался в дом в одном из сел и застрелил его хозяина. Пьяный военнослужащий вместе с другим оккупантом сразу же после убийства несколько раз изнасиловали его жену. Они угрожали женщине оружием и насилием даже в отношении ее ребенка, который был в это время рядом. Даже несмотря на то, что обвиняемый пока не в наших руках, он не уйдет от справедливого суда и ответственности перед законом», – написала Венедиктова в соцсети.

Генпрокурор отметила, что если вам известна дополнительная информация о причастности этого военнослужащего к другим военным преступлениям – сообщайте на единый доказательный хаб https://warcrimes.gov.ua/ или обращайтесь в Киевскую областную прокуратуру: 097-053-04-65, 097-838-31 -87, 050-107-66-75.

«Важнейшая составляющая процесса борьбы с использованием изнасилований как оружия войны – сотрудничество жертв с правоохранительными органами. Когда потерпевшие будут готовы и будут чувствовать себя в безопасности – они могут всегда обратиться к нам за помощью и защитой закона», – подытожила Генпрокурор.

Напомним, как Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что российские оккупанты массово насиловали маленьких детей в Александровке на Херсонщине.