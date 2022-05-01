Оккупанту, который загонял в подвал сотни жителей Черниговщины, заочно сообщили о подозрении – тогда в помещении погибли 10 человек

В одной из школ в селе Ягодное Черниговской области из-за бесчеловечных условий содержания в подвальном помещении погибли 10 мирных жителей. Военнослужащему рф заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством (части 2 статьи 438 Уголовного Кодекса Украины).

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый во время оккупации села Ягодное Черниговской области с 3 по 30 марта совместно с другими вооруженными военнослужащими рф, угрожая применением огнестрельного оружия, насильственно поместили в подвальное помещение школы около 350 местных жителей. Отмечается, что среди заложников были 77 детей, в том числе пятеро младенцев.

Перед отправкой людей в подвал при минусовой температуре воздуха их публично раздевали, проводили обыск и осмотр.

«Военнослужащие вооруженных сил рф отдавали себе отчет, что подвал Ягоднянской школы был непригоден для проживания в нем людей из-за отсутствия вентиляционных средств доступа свежего воздуха, искусственного или естественного освещения, водоснабжения и водоотведения, туалета, а также мест для сидения и отдыха, средств приготовления пищи. Люди в помещении находились в антисанитарных условиях, что угрожало их жизни и здоровью», - сказано в сообщении.

Из-за бесчеловечных условий содержания, запрета покидать помещение подвала умерло 10 гражданских людей.

В публикации добавили, что досудебное расследование продолжается.

Напомним, что ранее в суд передали первое дело о сексуальном насилии оккупанта над украинкой.