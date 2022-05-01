ФСБ планировала операцию по дискредитации Миссии ОБСЕ на оккупированных территориях – контрразведка сорвала их планы

СБУ установила, что спецслужбы рф провели серию провокаций во временно оккупированных районах юга и востока Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Враг планировал сделать постановочные сюжеты для СМИ, чтобы обвинить работников ОБСЕ в якобы шпионаже в пользу СБУ, скомпрометировать Миссию и подвергнуть сомнению ее объективность.

Для сбора «доказательной базы» захватчики незаконно вламывались в дома работников ОБСЕ и «выбивали» из них компрометирующую информацию.

Так, во временно оккупированном Херсоне сотрудники ФСБ, представляясь работниками СБУ, под видеозапись вынудили работника мониторинговой Миссии ОБСЕ подписать «соглашение о негласном сотрудничестве».

Еще несколько сотрудников Миссии оккупанты задержали и пытались скомпрометировать.

А с 16 по 23 мая сотрудники ФСБ, угрожая убийством, заставили работников миссии на камеру «свидетельствовать» об ограблении офиса якобы украинскими правоохранителями. Хотя рашисты до этого 5 раз приезжали и грабили его.