Родственники защитников Мариуполя проводят пресс-конференцию ОНЛАЙН

Родственники плененных военнослужащих, которые защищали Мариуполь, в понедельник, 30 мая, проводят пресс-конференцию.
Трансляцию брифинга ведет «Укринформ».
Пресс-конференцию проводят Тетяна Харько – сестра командира батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского; Сандра Кротевич – сестра майора, начальника штаба, первого заместителя командира полка «Азов» Богдана Кротевича; Елена Чернобай – жена военнослужащего Донецкого пограничного отряда; Наталья Зарицкая – жена бойца полка «Азов».