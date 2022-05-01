Оккупанты похитили в Мелитополе около 500 человек, выезд из города запретили, - мэр

Российские оккупанты в течение двух недель блокируют на линии разграничения эвакуацию мирных жителей из Мелитополя.

Об этом сообщил мэр оккупированного города Иван Федоров, пишет «Интерфакс-Украина».

- Последние две недели эвакуация почти не проводится, потому что россияне блокируют её на линии разграничения в Васильевке: сегодня там собралось более 400 машин, в которых находятся и трехмесячные дети. Сегодня очередь совсем не двигается, потому что россияне используют наших людей, наших мирных жителей как щит для того, чтобы обезопасить себя от выстрелов артиллерии с украинской стороны. Поэтому сегодня совсем заблокирован город – нельзя его покинуть, - сказал Федоров.

Он подчеркнул, что российские оккупанты более двух месяцев назад заблокировали официальную эвакуацию, которую Офис Президента Украины согласовал с министерством обороны рф. При этом относительно спокойно, по его словам, в течение предыдущих трех месяцев горожане могли передвигаться на личном транспорте из Мелитополя в Запорожье.

- Максимально это занимало, пожалуй, два дня. Это было относительно спокойно: несколько машин попадали под обстрел, но в большинстве своем люди могли добираться, - добавил мэр города.

Федоров отметил, что за время оккупации Мелитополя из города смогли уехать 50% жителей, то есть около 70 тысяч горожан. Российские захватчики за три месяца полномасштабного вторжения похитили в Мелитополе более полутысячи мирных граждан.

- Самый сложный вопрос на сегодняшний день – это вопрос безопасности, потому что в городе Мелитополе регулярно и каждый день похищают людей. За все время оккупации, за три месяца, похитили более 500 человек: кого-то удерживают три дня, кого-то больше месяца, - сказал мэр.

При этом Федоров обратил внимание, что российские оккупанты держат в заложниках 16-летнего ребенка уже более 50 суток.

Значительными для города являются и гуманитарные проблемы, в частности связанные с тем, что у жителей временно оккупированных территорий заканчивается наличные деньги, а ввозимые из Крыма продукты стоят втрое-вчетверо дороже.