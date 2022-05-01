Андрющенко заявил, что на границе россии и Эстонии появился фильтрационный лагерь для украинцев

Оккупанты продолжают депортировать жителей Мариуполя и обустраивают фильтрационные лагеря не только на захваченных территориях. Появился фильтрационный лагерь в районе пунктов перехода госграницы россии с Эстонией.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Оккупанты не просто не снижают темп депортации и фильтрации, но прибегают к новым средствам «денаZификации». Теперь фильтрационные лагеря для украинцев не только на оккупированной территории Украины. Поступили первые свидетельства об обустройстве фильтрационных лагерей непосредственно в россии в районе пунктов перехода государственной границы россии с Эстонией. Теперь россияне во время остановки украинцев, пытающихся пересечь границу и по которым имеют данные, что они получили статус беженца от войны, доставляют в такой фильтрационный лагерь», - пишет Андрющенко.

В своих сообщениях Андрющенко использует данные, полученные от попавших в такой лагерь.

Мариупольцы, попавшие в такой лагерь впервые две недели назад, рассказывают, что лагерь в Безымянном Новоазовском районе выглядит детской игрой по сравнению с пограничным российским. Тенденция настоящего геноцида набирает обороты.

Андрющенко призывает земляков, пытающихся сбежать из россии, быть максимально бдительными.

Сообщается также, что за прошедшие сутки в фильтрационный лагерь с. Безымянное Новоазовский район доставлено 253 человека, в том числе 33 ребенка. Из с. Безымянное в г. Таганрог (россия) депортировано 235 мариупольцев, в том числе 28 детей.