Оккупанты разрушили украинские газовые сети на сумму почти ₴10 миллиардов

Размер ущерба от повреждения критической инфраструктуры в результате действий российских оккупантов достиг 9,9 миллиарда гривен.

Об этом «Николаевгаз» сообщил в своем Facebook.

«С начала российского вторжения имеем случаи целенаправленного уничтожения объектов критической инфраструктуры российскими захватчиками: уничтожено 5 тысяч километров газораспределительных сетей, разбито 311 единиц высокотехнологичного современного автотранспорта и разрушено 6 тысяч квадратных метров построек», - сказано в сообщении.

Кроме того, в результате боевых действий было отключено и повреждено 1074 газораспределительных и 2739 шкафовых газорегулирующих пунктов. Специалисты Операторов ГРМ возобновили работу 390 газораспределительных и 929 шкафных пунктов.

«Быстрое восстановление газового оборудования происходит благодаря собственному производству RGC Production и сети логистических центров РГК, оперативно получающих комплектующие от поставщиков из Европы. В течение мая – июня заводы в Виннице, Днепре и Львове отгрузят 217 единиц ШГРП, которые будут направлены в Киевскую, Черниговскую, Николаевскую, Харьковскую и другие области», - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что для установки мест повреждения газопроводов работники используют современные приборы для утечки газа Esders, Variotec, а также мобильные лаборатории с французским оборудованием Gazomat.

«Благодаря самоотверженности и профессиональности работников сейчас быстро восстанавливается поврежденная критическая инфраструктура. В портфеле РГК насчитывается 130 прямых договоров с мировыми и европейскими производителями газового оборудования и оборудования, что позволяет быстро снабжать их доставку. Сейчас производственные мощности RGC Production переориентировались на нужды восстановления газоснабжения в деоккупированных областях», – сказал операционный директор РГК Алексей Тютюнник.

Ранее сообщалось, что война нанесла дорожной инфраструктуре Украины ущерб на ₴900 миллиардов.