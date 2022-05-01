«Мы просто расходный материал»: Еще один оккупант рассказал о желании вернуться домой живым

Очередной оккупант пожаловался на большие потери в ходе боевых действий в Украине и рассказал о том, как он хочет вернуться домой живым.

Перехват телефонного разговора обнародовали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В перехваченном разговоре россиянин рассказывает жене, что после наступления войска оккупантов наткнулись на мощную оборону ВСУ:

– Там дальше «зеленка», такая же как у нас, поля-леса. Как они там пиз… (на орехи) получили. Им в городе проще было. Там артиллерия не так работает. А тут артиллерия х… (долбает). Здесь носа не вытащишь на передовой. И все. Они как пиз… (взбучку) получили там, вообще наше направление сейчас ж… (армагеддон).

Дальше рашист вспоминает, что ему пообещали дать орден. Впрочем, по его мнению, это для него больше и не важно:

– Самое главное домой вернуться и чтобы пацаны тоже целые остались. Кто со мной уехал, первая партия 7 человек осталось из 60. У нас каждый день раненые. Каждый день убитые. Каждый день кого-то затрехсотило. Людей пачками отсюда везут. В атаку идти это просто п… (страшно). Они окопаны сидят. У них там амбразуры, у них бетоном все залито. У них окопы. Они нас просто сидят и ждут. Они нас просто расстреливают.

Оккупант констатирует, что относятся к ним по-скотски: