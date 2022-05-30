На Николаевщине поселкового голову Первомайского и депутата сельсовета задержали за сотрудничество с оккупантами

Сергей Розсоха СБУ и полиция задержали поселкового голову Первомайского в Николаевском районе и депутата местного совета, которые сотрудничали с оккупантами.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Им сообщили о подозрении по факту государственной измены. По данным следствия, во время оккупации российскими войсками поселка Первомайское и села Белозерка в марте 2022 года представители органов местного самоуправления добровольно перешли на сторону врага.

Поселковый председатель призвал местных жителей не оказывать вооруженного сопротивления рф, запрещал сооружение блокпоста у въезда в Первомайское и организовал размещение оккупантов в Белозерской школе. А его сообщник – депутат поселкового совета разместил оккупантов в помещении школы в поселке Первомайское, снабдил их водой и электрогенератором.

Подозреваемые задержаны. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения. Досудебное расследование ведут следователи Управления СБУ в Николаевской области при оперативном сопровождении сотрудников управления стратегических расследований Национальной полиции в области.

В управлении СБУ в Николаевской области сообщили, что также подозреваемые размещали оккупантов в селах Заселье и Киселевка.

«Предатели мешали жителям сопротивляться вражеским войскам и оборонять поселок, а также помогали оккупантам в проведении подрывной деятельности против Украины, в результате чего поселок был оккупирован», - сообщили в СБУ.

Напомним, что поселковым головой Первомайского является Сергей Розсоха, которого в ноябре 2021 года задерживали за вымогательство взятки у фермера.

Поселок Первомайское постоянно обстреливают оккупанты, в населенном пункте значительные разрушения.