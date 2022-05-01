На защите Николаева стоят воины из бригады Рыцарей Зимнего Похода: «Оккупанты получают достойный ответ»

Воины 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода занимают позиции в Николаевской области и уже не один месяц уничтожают здесь оккупантов, держат оборону Николаева.

Об этом сообщает «Армія Inform».

Враг неоднократно пытался прорвать линию обороны на юге Украины, но на защите Николаевщины уже не один месяц стоит закаленная в боях бригада имени Рыцарей Зимнего Похода.

- Минометы, реактивная артиллерия, все это здесь бьет, не прекращается. За это время мы еще более эффективно оборудовали свои позиции, укрепили, расширили, – рассказывает военнослужащий бригады Сергей, показывая новые укрепления. - По-прежнему нет никакой возможности у них сюда пройти, получают от нас каждый раз достойный ответ. Но это были бы не русские, если бы не били по мирным поселкам ради мести.

Большую цену ради того, чтобы не пустить оккупантов в Николаев платят небольшие поселки, которые находятся в прифронтовой зоне. До широкомасштабного вторжения это были богатые села с населением в несколько сотен, тысячи человек, где все дороги были заасфальтированы, а теперь уцелевших домов почти не осталось. Это села-призраки, без воды, газа, света, села, где осталось всего несколько десятков пожилых людей, которые просто никуда не хотят ехать.