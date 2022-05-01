Ситуация на Донбассе сложная, ВСУ героически держат оборону, - Президент Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские воины продолжают оборону Донбасса от превосходящего количеством противника.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Ситуация на Донбассе остается чрезвычайно сложной, российская армия пытается собрать превосходящие силы для большего давления на наших защитников. На Донбассе собран максимум боевой мощности армии россии. Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Авдеевка, Курахово, Славянск и другие населенные пункты остаются для оккупантов ключевыми мишенями на этом направлении. Я благодарен всем нашим защитникам и защитницам, которые несмотря на техническое и иногда количественное преимущество оккупантов, героически держат оборону, - подчеркнул Зеленский.

Продолжается борьба за Херсонскую область, отметил Президент.