ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: На Донбассе ВСУ за сутки отразили восемь атак врага

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.
После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.
Хронология событий 30 мая по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 31 мая.
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00:35 На Донбассе группировка Объединенных сил ВСУ 30 мая отразила 8 атак врага. На 2 локациях еще продолжаются бои. Украинские воины за прошедшие сутки уничтожили:
• 1 танк;
• 4 артиллерийские системы;
• 5 боевых бронированных машин;
• 2 вражеских автомобиля.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили крылатую ракету Х-59МК.
00:07 В Генштабе ВСУ сообщили, что 59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка поставила на вооружение трофейную технику рф.
– Да, немало российской военной техники, захваченной нами, сегодня используем против оккупантов. Это и бронетехника, и автомобили, и артиллерийские установки – всему находим применение. А то, что уже никаким чудом не поедет и не выстрелит, идет на запчасти, - сообщили в 59-й бригаде.