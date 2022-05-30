ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: На Донбассе ВСУ за сутки отразили восемь атак врага

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 30 мая по этой ссылке.



В этой новости мы будем следить за событиями 31 мая.

Информация постоянно обновляется:

00:35 На Донбассе группировка Объединенных сил ВСУ 30 мая отразила 8 атак врага. На 2 локациях еще продолжаются бои. Украинские воины за прошедшие сутки уничтожили:

• 1 танк; • 4 артиллерийские системы; • 5 боевых бронированных машин; • 2 вражеских автомобиля.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили крылатую ракету Х-59МК.

00:07 В Генштабе ВСУ сообщили, что 59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка поставила на вооружение трофейную технику рф.