Война на Николаевщине: ВСУ уничтожили еще 78 оккупантов, 8 танков и технику врага

24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 30 мая доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 31 мая, происходящими на территории Николаевской области.

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07:03 На южном фронте обстановка динамичная и напряженная. Враг продолжает ведение боевых действий на занятом рубеже обороны, сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Не преуспевая в продвижении, противник активизирует авиационные и артиллерийско-минометные удары. Дважды парой вертолетов Ми-24 были нанесены удары по нашим позициям, а Николаевщину, в том числе населенные пункты, находящиеся в тылу наших подразделений, враг за сутки 30 мая обстрелял трижды дальнобойной ствольной артиллерией «Пион» и реактивной системой залпового огня «Ураган». Попав по жилым кварталам и промышленным объектам города и пригорода Николаева, враги повредили частную мельницу, производственные помещения мясоперерабатывающего предприятия, частные дворы и водопровод. Ведутся восстановительные работы. По меньшей мере, по результатам обстрелов пострадали 4 гражданских лица.

В ходе удачного наступления подразделений Сил обороны на Южнобугском направлении, враг покинул село Николаевка, на севере Херсона. Это привело к паническим настроениям и деморализовало рашистов в других подразделениях.

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями вражеским силам за сутки причинены существенные потери: всего уничтожено 78 рашистов, 8 танков, 2 гаубицы, самоходная пушка «Пион», 2 реактивные системы залпового огня «Град», 5 единиц бронированной и 2 – автомобильной.

В Черном море корабли вражеской группировки продолжают выполнять задания по блокированию судоходства и работе портов. В готовности к применению ракетного вооружения – один носитель крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».

С целью обеспечения подразделений рашистов на острове Змеиный осуществляется переход в направлении острова десантного катера «Дюгонь» и двух десантных скоростных катеров «Раптор». При этом надводные корабли противника осторожно удерживают дистанцию ​​от материковой Украины, опасаясь ракетного поражения.

На побережье Одесчины шторма продолжают выбрасывать вражеские морские мины. Вовремя обнаруженную и обезвреженную 30 мая успели выловить и отвезти в безопасное место для контролируемого подрыва специалисты подрывной команды.