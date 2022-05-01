Оккупанты перешли в активную стадию аннексии Мариуполя - начали прием документов для оформления российского паспорта

В Мариуполе оккупанты приступили к процедуре приема документов для получения российских паспортов.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко

«Для этого мариупольцы должны сначала получить справку о регистрации в Донецке, а затем подать документы на паспорт в г. Новоазовск в так называемую миграционную службу так называемой «днр», - написал Андрющенко.

Но Андрющенко отметил, что учитывая состояние сообщения с Донецком, это пока немного проблематично. Тем не менее, можно констатировать, «что аннексия Мариуполя россией перешла в следующую стадию реализации. Активную».

Напомним, путин упростил процедуру получения гражданства для жителей временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.

Также в МИД считают «ничтожным» указ путина о российских паспортах для жителей оккупированных Запорожской и Херсонской областей.

В ЕС заявили, что никто и никогда не признает российскую «паспортизацию» на оккупированных Запорожской и Херсонской областях