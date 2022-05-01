В военной комендатуре Николаева призывают жителей нескольких районов временно покинуть свои дома - оккупанты обстреливают «Пионами»

С 26 мая обстрелы Николаева осуществляют подразделения 291-й артиллерийской бригады российских оккупантов. Для обстрела используются 203 мм пушки 2С7 «Пион». Применяются два типа снарядов с дальностью стрельбы 37 и 47,5 километра. Снарядов второго типа у оккупантов относительно меньше, поэтому и меньше вероятность их применения.

Об этом сообщает военная комендатура обороны города Николаева.

Именно снарядами первого типа (ОФ43) производится обстрел юго-восточных районов Николаева – Ингульского и Корабельного, а также пригородов. Вес одного снаряда составляет 110 килограмм. Боеприпас наносит существенное поражение объектам, но не обеспечивает точной стрельбы. Его применение оккупационными войсками преследует цель нанесения максимального ущерба гражданским объектам: жилым домам, предприятиям и инфраструктуре. Задача уязвить конкретный военный объект при этом не ставится.

Огонь таких орудий ведется из Херсонской области, а именно из района населенных пунктов Киселевка, Надеждовка и Зоровка.

«Во избежание жертв среди гражданского населения комендатура города Николаева рекомендует временно, на несколько суток выехать из указанных районов города – Корабельного, Ингульского, а также сел Полигон, Николаевское, района НАРП, Кульбакино. Рекомендуется как минимум находиться в центральных, западных и северных районах города: Центральном, Заводском, Варваровке, Терновке, Соляных. Жителям, которые при разных обстоятельствах не могут покинуть свои дома, рекомендуется находиться в бомбоубежищах, подземных укрытиях или рядом с ними. В случае начала обстрела нужно немедленно направляться в укрытие, а в случае их отсутствия рядом – находиться у северных и западных сторон крепких построек, но не слишком приближаться к ним. Нельзя находиться в панельных многоквартирных домах. Попадание 203 мм снарядом в такие дома приводит к их существенным разрушениям. Такие постройки не спасут», – говорится в сообщении.

Кроме того, противник может использовать и кассетные реактивные снаряды. ВСУ уже осуществляют поиск и уничтожение таких орудий, несколько из них уже превращены в металлолом. Но для их полного уничтожения требуется определенное время.

Напомним, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким считает, что свой шанс по захвату города оккупанты уже упустили.