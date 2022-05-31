Обнародован разговор полковников оккупантов с их мнением о руководстве: «Путин – с*ка», «Шойгу – профан» и «плеяда у*банов»

Обнародованы аудиозаписи, на которых российские полковники обсуждают руководителей так называемой спецоперации рф в Украине. «Шойгу – полностью некомпетентный профан», «Путин – с**а, ёб***й пи***ас», «Дворников – вообще легенда по уе**нству», «наплодили целую плеяду лизоблюдов-уе**нов ».

Записи «Схемы» получили от одного из разведывательных органов Украины.

В беседе офицеры оккупантов также пытаются оправдать легко развенчивающиеся военные преступления армии рф тезисами российской пропаганды. Журналисты получили данные, с помощью которых удалось идентифицировать собеседников и подтвердить подлинность записей.

Один – полковник РФ, управлявший ракетными дивизионами при обстреле Мариуполя в 2015-м, тогда погибли 30 мирных жителей. Другой – военный медик, родом из Винничины, имеет немало родственников в Украине. Он же во время разговора призвал обстреливать гражданские объекты и мирных жителей: «Трать, н***й, эти бомбы, бросайте их, н***й. Даже если не туда попали, пусть начинают бояться, еб***те по вокзалам, еб***те по железным дорогам, еб***те, б***ь».

Один из фрагментов разговора двух российских полковников:

– Обрати внимание, где этот Шойгу, его не видно и не слышно, потом вылезет же, мразь, б***ь. Вылезет же какая-то шл**бота вокруг него, бегают вот эти вот, на согнутых ногах, вот эти генеральчики, полковнички, лейтенантики…», – говорит на перехвате один из них.

– Генералов, н***й, пригласили всех туда. Б***ь, никто воевать не умеет, не хочет, все только, б***ь, бодро честь отдавать, больше н***я никого ничего не научили, б***ь, – отвечает ему другой.

Один из собеседников – военнослужащий Вооруженных сил рф Максим Владимирович Власов с позывным «Югра». Согласно данным СБУ и расследователей Bellingcat, он один из ответственных за обстрел Мариуполя из «Градов» 24 января 2015 года. Тогда погибли около 30 человек, более сотни получили ранения.

По версии расследователей, тогда еще, в 2015-м, по меньшей мере, 12 российских «Градов», пересекли российско-украинскую границу в районе поселка Ковали Донецкой области. Вместе с боевиками группировки «ДНР» военные рф обстреляли Восточный микрорайон в Мариуполе, где не было военных объектов.

Координировал дивизионы упомянутый Максим Власов. Так он описывал то наступление на Мариуполь в 2015 на опубликованных ранее записях СБУ: «Там секли, бл**ь, по огороду, ну, наши друзья. Весь город горит, н***й».

По версии Bellingcat, стрелявшие не могли не понимать, что они стреляют по жилым домам. И как оказалось, учитывая тогдашние аудиоперехваты, российские военные думали о том, как скрыть следы преступления. Соответствующие команды отдавал именно Власов: «Всем зарядиться и скрыть все машины. Понятно, да? Угнать в ангары, понятно, да? К нам идет комиссия ОБСЕ. Прячься быстрее, б***ь. Уводи так, чтобы не было видно! Люди тебя не видели н***я!».

И вот – в распоряжении «Схема» оказались новые эксклюзивные аудиоперехваты, на которых фигурирует Максим Власов, уже во времена полномасштабного вторжения рф в Украину.

– Потери страшные, парней наших, б***ь. И, ты знаешь, я эту военную немножко историю знаю, сравниваю, вот эта советско-финская война, 39-40-й год, б***ь, один в один, вообще как по шаблону, на**й, пошли, – говорит Власов на перехвате.

Максим Власов С 2018 года Власов в украинском розыске – за тот же обстрел Мариуполя, в котором погибли 30 жителей Мариуполя. Его странички в соцсетях удалены.

Согласно данным источников «Схем», за этот период Власов из подполковника дорос до звания полковника и по состоянию на апрель этого года занимает руководящую должность в артиллерийской службе штаба 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа рф. Также переведен в аналитический отдел штаба 1-й танковой армии, командный пункт которой развернут в Белгородской области рф.

А вот один из примеров его «аналитики». Власов говорит о российском министре обороны:

– Шойгу - это полностью некомпетентный профан, б***ь. Профан в своем деле. Да это не его дело вообще, б***ь. Просто шоумен, б***ь.

Журналисты также установили собеседника Власова – это российский военный медик по имени Виталий Ковтун. Вот его оценка действий руководителя Минобороны:

– Шойгу – гон***ище, б***ь, контрактников нет – конечно, откуда они будут, с*ка? Им платили по 30 тысяч зарплату, б***ь – откуда их набрать?

Павел Плат Далее собеседники говорят о других военных руководителях, из окружения Шойгу. В частности, о генерал-полковнике Павле Плате – советнике министра обороны и начальнике контрольно-надзорного управления Минобороны рф. А до 2013 года – чиновник МЧС.

«Собрал вокруг себя этих еб***тых МЧС-ников – ну если у нас начальник инспекции генерал-полковник Плат, б***ь. Он вообще в армии не служил, а звание он взял с МЧС, хотя это звание с нарушением всего закона, б***ь», – говорит Власов.

Во время разговора военные дают характеристику и ответственному за командование российскими войсками в полномасштабной войне с Украиной – 60-летнему генералу армии и «герою российской федерации» Александру Дворникову.

Александр Дворников Украинские разведчики называют его военным преступником, а российская пресса – «генералом победы», воюющим с мифическим «неонацистским режимом».

– Наплодили целую плеяду лизоблюдов-у***нов. Вон этот Дворников, вообще, легенда по уе***ству. Конченый вообще, просто конченый. Это он какой-то сейчас вот придумал «антибендеровский бросок»... Ну, короче, это, вообще конченый, б***ь, безголовый идиот, – описывает генерала Власов.

Недовольны собеседники и командующим войсками Восточного округа рф Александром Чайко.

Александр Чайко Ранее «Схемы» показывали, как в марте он прилетал якобы на передовую – награждать «за мужество» военных, которые окопались в школе Катюжанки – ныне уже освобожденного села на Киевщине.

– Я с вилами скоро пойду, б***ь, к «‎кремлевской» площади, ё***ый в рот. Наплодили, б***ь, генералов, всяких там, Чаек-х***к, б***ь. И всех остальных, б***ь. Сначала людей положат, а потом, с*ка, б***ь, ждем, пока они наших положат, б***ь. Они приободрились, е***утся, б***ь. Почитай, что они там пишут, все, б***ь, довольные, – говорит Ковтун.

Кроме похода «с вилами на Кремль», военный Ковтун говорит с Власовым об обстрелах гражданских объектов и мирных жителей:

– Они хотят, чтобы пехота шла, б***ь, артиллерия работала, ё***ый в рот, еб***те на расстоянии, тратьте, н***й, эти бомбы, б***ь, их дох***я просто, кидайте их, н***й. Даже если не туда попали, б***ь, пусть начинают бояться, б***ь, еб***те по вокзалам, б***ь, еб***те по железным дорогам, н***й, еб***те.

Второй собеседник, Виталий Ковтун, который предлагает сбрасывать бомбы на украинцев – военный медик Наро-Фоминского военного госпиталя в рф. Полковник имеет много наград.

Судя по его странице в соцсети, он любит автомобили, которых имеет несколько, пиры, путешествовать, Рамзана Кадырова…

Согласно его соцсетям, считает, что российские войска могут «по привычке» взять Берлин, поддерживает идею так называемой федерализации Украины, а также «считает классным» происходящее в фильтрационных лагерях в Мариуполе.

Ковтун активно выступает за идею «русского Крыма» еще с начала оккупации и псевдореферендума.

Виталий Ковтун Виталий Ковтун Виталий Ковтун

Как выяснили «Схемы», Виталий Ковтун, который говорит о необходимости бомбить Украину – уроженец села Жабокрич Крыжопольского района Винницкой области.

У него много родственников в Украине. К примеру, сестра отмечает, что живет в Киеве. И публикует фотографии из центра города. Она также демонстрирует фотографии семьи – дочери и внуков – которые подписывает на украинском языке. Как и племянница Виталия Ковтуна. Еще одна сестра живет под Винницей. Она подписала страницу на украинском языке и публикует сообщения о захватнической политике россии.

Другой родственник хоть и живет в так называемой ПМР, но учился в Одессе, куда периодически наведывается.

Все эти города сейчас россия бомбит разными видами ракет. Погибают мирные жители, получают ранения. Люди остаются без жилья.

Как на это реагирует российский полковник Виталий Ковтун?

– Должна, б***ь, в Киев в Верховную Раду прилететь ракета, б***ь. Всё, н***й. Почему не прилетела, б***ь? Почему не прилетела, б***ь? Я не понимаю, с*ка, ёб***й ты Путин, пи***ас, б***ь! Почему не прилетела ракета в Киев? Чтоб они подумали – да, б***ь, ё***ый в рот, чего-то неправильно всё, чего-то не так, б***ь, делается. Почему, б***ь? В Киев еб***те, в центр города, б***ь, там Верховная Рада, б***ь, дом правительства, б***ь. Е***ите по дому правительства, б***ь. Ну, б***ь, там наверняка никого нет из важных людей. Но дом будет разрушен, б***ь. Все увидят, ё***ый в рот, б***ь. Охранник какой-то там умрёт, б***ь. Ну и всё, б***ь, – говорит он на перехвате.

Как украинец по происхождению, а ныне российский военный медик Ковтун оправдывает столь жестокие призывы? Ответ на это тоже есть в перехватах.

– С*ка, крейсер развалили, н***й, крейсер утопили, б***ь. Ну въе***е вы, б***ь, куда-нибудь, н***й. Тоже в ответку. Тоже по Киеву, б***ь, въ***те, н***й. В***те, б***ь. Нет, б***ь. О чем это говорит? Потому что им на нас п***й.

Российский военный предлагает ударить «тоже по Киеву», потому что речь идет о ракетном крейсере «Москва» – флагмане Черноморского флота рф, в который украинские военные успешно попали ракетами «Нептун» в середине апреля. Несмотря на заявления Минобороны рф о том, что экипаж якобы «полностью эвакуирован». Журналисты неоднократно доказывали, что это не так: идентифицировали погибших моряков, тех, кто считался «пропавшими без вести», и установили личности уцелевших – срочников, несмотря на заявления путина, что в полномасштабной войне рф против Украины они не принимали и не будут участвовать.

Как еще собеседники оправдывают нападение на Украину и жестокость армии рф? Анализируя перехват, можно сделать вывод, что они действительно верят в один из тезисов российской пропаганды, что Украина якобы либо собиралась напасть на россию, либо уже напала.

– Это надо быть пи***асом, чтобы тут же не ответить на разбитые, б***ь, сёла. Как только, б***ь, сёла забомбили эти наши, сразу должна, б***ь, прилететь ракета, – говорит Ковтун.

Этот разговор датирован 14 апреля. В этот день россия обвинила Украину в обстреле нескольких деревень Белгородской (Сподарюшино и Журавлевка) и Брянской областей (Климово). Редакция «Схем» изучила спутниковые снимки этих сел после 14 апреля.

Возможно, с высоты спутниковых снимков просто не видно разрушений частных зданий? Нет. Для сравнения – вот так выглядит село Мощун в Киевской области, которое оккупационные войска рф пытались, как они говорили, «освободить». На спутниковых снимках хорошо видно – выжженные поля, воронки от снарядов и разрушенные до основания здания.

Села Журавлевка, Климово и Сподарюшино (сверху вниз) Разрушение в Мощуне Киевской области

«Схеми» свзались с Виталием Ковтуном.

– Поддерживаете ли вы связь со своими украинскими родственниками? – спросил у Ковтуна журналист. – А кто вы такой, что вы меня спрашиваете? – Мы просто пытаемся разобраться: вот вы призываете обстреливать украинские города – как это соотносится с тем, что в Украине у вас семья? – Да иди ты н***й! Я не призываю никого обстреливать города, ё***ый ты пи***ас, б***ь! – Я вам включу запись, послушайте.

Журналист включил Ковтуну часть аудиозаписи с такой его цитатой: «Даже если не туда попали, б***ь, пусть начинают боятся, б***ь, еб***те по вокзалам, б***ь, еб** *то по железным дорогам, н***й, еб***те».

– И вот вы говорите, что не призываете обстреливать города? – переспросил журналист у Ковтуна. – (смеется) Правильно, б***ь. Так что вы хотите? Вот скажите, пожалуйста, какие-то, б***ь, записи мне ставите? Мне пофиг, я сейчас сообщу в ФСБ про вас да и всё, – после этой фразы Ковтун бросил трубку.

Журналист перезвонил и включил другой фрагмент записи: «Шойгу – гон***ище, б***ь, контрактников нет – конечно, откуда они будут, с*ка? Им платили по 30 тысяч зарплату, б***ь – откуда их набрать?»

– Скажите, пожалуйста, вы готовы открыто заявить свою позицию о руководстве русской армии? – спросил журналист «Схем» у Ковтуна. – Нет, не готов. – Почему? – Не хочу, – ответил Ковтун и снова положил трубку.

Также «Схемы» позвонили по телефону и Максиму Власову.

– Максим Владимирович? – Нет, – ответил военный и сбросил.

Больше он на звонки журналистов не отвечает.