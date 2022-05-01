россия прекратила поставки газа в Нидерланды

Из-за отказа ряд стран ЕС с нарушением контрактов платить за голубое топливо в рублях «Газпром экспорт» прекратил поставки в Польшу, Болгарию, Финляндию, Данию, а с 31 мая еще и Нидерланды.

Об этом сообщила пресс-служба «Газпрома».

«По состоянию на конец рабочего дня 30 мая «Газпром экспорт» не получил платеж за поставку газа в апреле от компании GasTerra BV», – говорится в заявлении российской компании.

Контракт GasTerra с «Газпромом» действует до 1 октября 2022 года. Нидерландская компания сообщала, что недополучит по нему около 2 млрд кубометров газа, которые она планирует компенсировать из других источников.

Напомним, что ранее Нидерландская компания GasTerra отказалась выполнять требования «Газпрома» и платить за российский газ в рублях. Об этом тоже еще в конце апреля заявила и датская энергетическая компания Orsted.

Как известно, в конце президент-диктатор рф путин издал приказ об оплате за российский газ в рублях вместо евро. Тогда руководство ЕС заявило, что не будет выполнять это требование.

27 апреля издание Bloomberg ссылаясь на источник, близкий к российскому газовому монополисту «Газпром», сообщило, что четыре европейские покупатели газа уже заплатили за голубое топливо в рублях, как того требовал путин. Также 10 европейских компаний уже открыли счета в "Газпромбанке", необходимые для удовлетворения платежных требований России. Но Bloomberg не привел данные по европейским компаниям и странам.

28 апреля газета Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что четыре энергокомпании ЕС готовы платить Кремлю за газ в рублях. В тот же день в ЕС подчеркнули, что оплата российского газа в рублях будет нарушением санкций.

По новому механизму, европейские компании будут продолжать платить за импорт газа на открытые в «Газпромбанке» счета в евро или долларах. Российский банк, который до сих пор не находится под санкциями ЕС, затем автоматически будет конвертировать эти средства в рубли на втором счете, открытом на имя компаний. Эта автоматическая конвертация не будет задействовать Центральный банк России, который находится под санкциями ЕС.

12 мая издание Bloomberg сообщило, что еще десять европейских покупателей газа открыли счета в «Газпромбанке», что удвоило общее количество клиентов, готовящихся платить за российский газ рублями, как того требовал президент рф Путин.