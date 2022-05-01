В Киеве обустраивают новые укрепления на случай повторного штурма российскими захватчиками

Первый рубеж обороны Киева обустраивается на большом расстоянии от города, чтобы обезопасить столицу в случае, если враг совершит новую попытку захвата.

Об этом сообщает Киевская военная администрация в Telegram.

Отмечается, что если повторный штурм будет, избежать повреждений не получится, но чтобы максимально их уменьшить, первый рубеж обороны Киева оборудуется на большом расстоянии от города, чтобы сделать невозможным применение в первую очередь артиллерийских подразделений противника.

«К встрече с врагом нужно быть готовым, даже если такой сценарий кажется невозможным», - добавили в Киевской ОВА.

Напомним, что в центре Одессы коммунальщики разбирают укрепления и баррикады .