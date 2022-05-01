«Сажайте, везите»: В рядах оккупантов растет желание сбежать с войны в Украине

Рашисты продолжают обсуждать способы скорейшего возвращения с войны.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
В перехваченном разговоре отец объясняет своему сыну-оккупанту как можно скорее вернуться домой:
– Если снова начнут уговаривать. Там просто ребята… звонили им. Говорили, что 109-й полк расформировали. Посадили многих. Кого в комендатуру, кого в прокуратуру. Не верьте этим сказкам вообще. «Садите» говори и всё.
Убеждает вообще никакие бумаги не подписывать. Сын объясняет, что сам понимает ситуацию и не собирается продлевать действующий контракт:
– Да, я знаю, не волнуйся. Мне оно не нужно. Говорю, ничего не подпишу. Никуда меня не повезут. Повезут – п… (взбучку) получат. Будут сидеть. И будет у него звание не адмирал, а ниже моего. «Петух» на зоне будет.