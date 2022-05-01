«Сажайте, везите»: В рядах оккупантов растет желание сбежать с войны в Украине

Рашисты продолжают обсуждать способы скорейшего возвращения с войны.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В перехваченном разговоре отец объясняет своему сыну-оккупанту как можно скорее вернуться домой:

– Если снова начнут уговаривать. Там просто ребята… звонили им. Говорили, что 109-й полк расформировали. Посадили многих. Кого в комендатуру, кого в прокуратуру. Не верьте этим сказкам вообще. «Садите» говори и всё.

Убеждает вообще никакие бумаги не подписывать. Сын объясняет, что сам понимает ситуацию и не собирается продлевать действующий контракт: