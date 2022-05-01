Двоих российских военных посадили на 11,5 лет за обстрелы Харьковщины

Суд в Полтавской области приговорил к 11 годам и 6 месяцам заключения двух российских военных, Александра Бобыкина и Александра Иванова, которые обстреливали гражданские районы Харьковщины.

Источник: приговор Котелевского райсуда Полтавщины

Детали: Военных признали виновными в нарушении законов и обычаев войны. Прокуратура просила приговорить их к 12 годам тюрьмы – самому тяжелому возможному наказанию.

Оба россиянина служили в Мурманской области. Бобыкин был водителем-заряжающим системы залпового огня "Град", Иванов – наводчиком такой же боевой машины.

В декабре им сообщили о якобы учениях на территории Беларуси. В феврале россияне прибыли в город Курск, где продолжали эти учения.

Однако во второй половине февраля они уже переехали в пограничную с Украиной Белгородскую область. Там военные узнали от командования о будущей войне.

23 февраля российские подразделения выстроили 6 Градов на расстоянии 4-6 километров от границы с Украиной. При этом Бобыкин и Иванов знали, что в таких условиях оружие будет работать неизбирательно и в зону поражения могут попасть гражданские объекты.

Утром 24 февраля россияне получили от командира команду "огонь", при этом никаких поправок для корректировки огня военным не дали.

После этого оккупанты передвинулись ближе к границе и еще раз совершили обстрелы в сторону Украины.

В тот же день россияне пересекли границу с Украиной в Харьковской области, продвинулись, по их словам, на 25-30 километров. Тогда Бобыкин и Иванов вместе с другими военными выпустили залпы в сторону Харькова.

В результате этих обстрелов в двух селах Харьковской области были повреждены электрическая подстанция, воздушные линии электропередачи, жилые дома, лицей.

24 февраля колонну захватчиков разбили украинские защитники. После этого оба подсудимых 3 дня скрывались и впоследствии сдались украинским военным.

Бобыкин и Иванов в суде свою вину признали и раскаялись.

Защита говорила, что россияне якобы действовали под принуждением и служебной зависимостью. Однако суд с этим не согласился и не увидел доказательств, что военные не могли избежать преступных действий.

Напомним, как 23 мая Соломенский райсуд Киева объявил первый приговор российскому военному Вадиму Шишимарину, обвиняемого в убийстве гражданского жителя Сумщины, к пожизненному заключению. Позже Генпрокурор Ирина Венедиктова допускает, что осужденного за нарушение обычаев войны военного рф Вадима Шишимарина впоследствии могут обменять, но подчеркивает, что Украина будет четко соблюдать законодательство.