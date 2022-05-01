Русские оккупанты жалуются, что ВСУ убили «вагнеровцев»: «Подготовленные, еб*ный в рот! Они все полегли»

Украинские защитники уничтожили большое подразделение «вагнеровцев» на Донбассе. После ликвидации «элиты», российские оккупанты теперь вообще боятся воевать.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, перехвативший СБУ.

Оккупант рассказывает своей жене, что «вагнеровцев» загнали на рубеж, где их практически всех и убили.

«Туда, где рубеж надо взять, туда ЧВК-шников вон сколько загнали… А толку них*я нет от этих ЧВК-шников! Там они, все полегли, эти ЧВК-шники. Это, бл*, спецназ, нах*й! Подготовленный, еб*ный в рот! Они все полегли. Ну не все, там остатки какие-то беcпонтовые остались. Я, х*й его знает, я больше вообще выходов не вижу из этой ситуации», – рассказывает оккупант.

В ответ на это жена говорит: «Пошли они нах*й со своей армией».

«Совершенно правильный совет. И один из способов уйти из армии оккупантов: позвонить на горячую телефонную линию СБУ и сдаться в плен. Номер телефона 2402 работает как для российских, так и украинских операторов», - добавили в СБУ.

Напомним, обнародованы аудиозаписи, на которых российские полковники обсуждают руководителей так называемой спецоперации рф в Украине. «Шойгу – полностью некомпетентный профан», «Путин – с**а, ёб***й пи***ас», «Дворников – вообще легенда по уе**нству», «наплодили целую плеяду лизоблюдов-уе**нов».