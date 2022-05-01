Евросоюз договорился о частичном эмбарго на российскую нефть в рамках шестого пакета санкций

Лидеры Европейского Союза согласились ввести частичный запрет на российскую нефть, проложив путь к шестому пакету санкций, призванных наказать россию за вторжение в Украину.

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель в ночь с 30 на 31 мая во время саммита в Брюсселе, передает Bloomberg.

Санкции Евросоюза запретят закупку сырой нефти и нефтепродуктов из рф, доставляемых в государства-члены ЕС морем, но включают временное исключение для трубопроводной нефти, заявил Мишель.

«Это сразу же покрывает более 2/3 импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины, — написал Мишель в Twitter. – Максимальное давление на россию для прекращения войны».

В Bloomberg отмечают, что официальным лицам и дипломатам еще предстоит согласовать технические детали, а санкции должны быть официально приняты всеми 27 странами.

Венгрия, которая продолжит получать российскую нефть по трубопроводу, в течение последнего месяца блокировала эмбарго, добиваясь гарантий того, что ее поставки энергоресурсов не будут нарушены.

Европейская комиссия предложила запретить использование российской сырой нефти на шесть месяцев, а продукты нефтепереработки — через восемь месяцев, сообщают люди, знакомые с самой последней версией предложения.

Поставки нефти по гигантскому «Дружба» в Центральную Европу будут осуществляться до тех пор, пока не будет найдено техническое решение, удовлетворяющее энергетические потребности Венгрии и других стран, не имеющих выхода к морю.

Другие меры в предлагаемом пакете санкций ЕС включают:

- отключение от международной платежной системы SWIFT еще трех российских банков, в том числе крупнейшего кредитора россии Сбербанка; - запрет на оказание консультационных услуг российским компаниям и торговлю рядом химических веществ; - наложение санкций на Алину Кабаеву, бывшую олимпийскую гимнастку, которая, согласно документу ЕС, "тесно связана" с путиным, и патриарха Кирилла, который возглавляет РПЦ и активно поддерживает путина и войну в Украине. Венгрия, однако, против введения санкций против Кирилла, говорят источники. - наложение санкций на десятки военнослужащих, в том числе на лиц, признанных виновными в военных преступлениях в Буче, а также на компании, поставляющие оборудование, материалы и услуги для российских вооруженных сил.

По подсчетам Bloomberg, на морские поставки приходится около двух третей российского импорта нефти, и, как только эта мера будет принята, она будет стоить путину до $10 млрд в год в виде упущенной выгоды от экспорта.

Это связано с тем, что запрет вынудит россию продавать свою нефть со скидкой в ​​Азию, где она уже переходит из рук в руки примерно на $34 за баррель дешевле, чем цена фьючерсов на нефть марки Brent.

По словам человека, знакомого с ходом переговоров, из пакета был исключен план запрета россиянам покупать недвижимость в ЕС.

В некоторых странах будет более длительный переходный период для запрета морской перевозки нефти. Для Болгарии предусмотрен переходный период до июня или декабря 2024 года, а Хорватия может получить освобождение от запрета на импорт вакуумного газойля, который используется для производства продуктов, включая бензин и бутан.