Инженера-конструктора ГП «Антонов» уличили на поддержке оккупантов

Инженера-конструктора ГП «Антонов» подозревают в поддержке вооруженной агрессии рф против Украины.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По данным следствия, в течение марта-апреля 2022 года житель Ирпеня, имея пророссийские настроения, распространял в социальных сетях публикации, направленные на поддержку действий рф и оправдывание ее вооруженной агрессии против Украины.

В частности, подозреваемый распространял карту Украины, на которой часть территорий нашего государства якобы стала принадлежать соседним странам.

«Нет такой страны как Украина. Есть окраина России», «Zа наших», «Сила V правде» – такие месседжи пропагандировал и поддерживал подозреваемый.

Во время обыска у него обнаружена и изъята компьютерная техника и мобильные телефоны, которые использовались в противоправной деятельности, фото и видеоматериалы с антиукраинским контентом.

В УСБУ в Киеве и Киевской области добавили, что инженер оборонного предприятия также проводил пропаганду среди своих коллег.

По его месту обнаружили большое количество конструкторской документации, в том числе самолетостроения.

Также установлено, что пропагандист неоднократно обращался к президенту россии с просьбой предоставить ему российское гражданство.

Проверяется причастность злоумышленника к сотрудничеству с вражескими спецслужбами.

Фигуранту уголовного производства сообщен о подозрении по части 2 статьи 436-2 («Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины. В суд направлено ходатайство об избрании мужчине меры пресечения.