Николаевская областная детская больница получила реанимобиль, который доставили из Швеции.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат Александр Гайду.

«Этот реанимобиль проделал большой путь из Швеции в Украину, и сегодня он уже в Николаеве! Неделю назад мы с коллегой Валерием Стернийчуком посетили Николаевскую областную детскую больницу и услышали от руководителя учреждения Александра Плиткина главное: «нам нужен реанимобиль». Этот вопрос мы сразу взяли в работу и сейчас машина уже в детской больнице. Работы было много, дорога была длинной, но нам удалось быстро организовать этот процесс, ведь в сегодняшних реалиях для нас важна каждая минута!» – написал Гайду.