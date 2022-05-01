Николаевская областная детская больница получила реанимобиль, который доставили из Швеции.
Об этом в Facebook сообщил народный депутат Александр Гайду.
«Этот реанимобиль проделал большой путь из Швеции в Украину, и сегодня он уже в Николаеве! Неделю назад мы с коллегой Валерием Стернийчуком посетили Николаевскую областную детскую больницу и услышали от руководителя учреждения Александра Плиткина главное: «нам нужен реанимобиль». Этот вопрос мы сразу взяли в работу и сейчас машина уже в детской больнице. Работы было много, дорога была длинной, но нам удалось быстро организовать этот процесс, ведь в сегодняшних реалиях для нас важна каждая минута!» – написал Гайду.
Нардеп поблагодарил за помощь в получении медицинского спецавтомобиля народного депутата Валерия Стернийчука и его команду. Еще он выразил благодарность Сергею Порохнавецу, Анатолию Костику, Назару Романюку, Сергею Тимчуку, Александру Сачуку и Юрию Кондратовичу.