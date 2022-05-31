россияне удерживают более полутысячи детей-сирот из Донбасса в Ростовской области

Захватчики удерживают 540 детей-сирот, вывезенных из Донетчины, в Ростовской области россии в спортивно-оздоровительном комплексе «Ромашка».

Об этом сообщил в Telegram советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

По его словам, из 540 удерживаемых детей 267 – из территории Волновахи (включая район) и Мариуполя (включая район).

Андрющенко отметил, что в настоящее время детей готовят к упрощенной процедуре предоставления гражданства россии по внесенным недавно изменениям в российское законодательство.

«Самое противное, если такое может быть, что этот процесс курирует непосредственно уполномоченная по делам детей при президенте россии Мария Львова-Белова. Которая, собственно, и была инициатором «упрощения» предоставления гражданства детям-сиротам Украины», - подчеркнул советник мэра.

Он добавил, что «наши источники из круга власти оккупантов» сообщают, что оккупационные власти получили приказ свозить детей-беспризорников из Мариуполя именно в этот лагерь.

«Хотелось бы надеяться на скорую реакцию международного сообщества. Но…. Ярость. Просто Ярость», - подчеркнул Андрющенко.

Он опубликовал снимок территории комплекса «Ромашка» со спутника и указал точный адрес: 346845, Ростовская область, Неклиновский район, с. Золотая Коса, ул. Ломоносова, 20. (GPS координаты: 47.142491503, 38.624298896).

Ранее сообщалось, что оккупанты продолжают насильно вывозить мариупольцев в фильтрационные лагеря, а оттуда – в депрессивные регионы рф.