МИД Украины призывает ЕС уже сейчас начать подготовку седьмого пакета санкций против россии

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что ЕС уже сейчас должен начать подготовку седьмого пакета санкций против россии.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

«МИД Украины призывает ЕС немедленно начать подготовку седьмого пакета санкций против рф, который будет включать запрет на другие виды российского экспорта и другие ограничительные меры. Украинская сторона уже передала соответствующие предложения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что МИД приветствует одобрение со стороны ЕС на введение шестого пакета санкций по эмбарго на поставку российской нефти.

«Украина работала на всех уровнях, чтобы шестой санкционный пакет стал реальностью... Украина сработала в этом случае как единственная слаженная команда. Нефтяное эмбарго ускорит обратный отсчет краха российской экономики и военной машины», – заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Украина надеется, что уже к концу года россия потеряет до 90% своего нефтяного экспорта в Европу.

Напомним, что Евросоюз договорился о частичном эмбарго на российскую нефть в рамках шестого пакета санкций.