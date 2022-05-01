Российские оккупанты, перед тем, как поехать на войну в Украину, подписывали согласие на убийство мирных жителей

Российские оккупанты подписывали соглашение на убийство мирных украинцев, перед тем как ехать на войну.

Об этом СБУ рассказал пленный российский снайпер.

Украинские защитники схватили его во время боевых действий на территории Волновахского района Донецкой области. Он рассказал, что оккупантов заставляли подписывать соглашение на убийство – если не подпишут, их ждет тюрьма.

«Нам пришел приказ: написать согласие, что мы едем убивать мирных граждан Украины. Я написал рапорт 29 числа, некоторые написали отказ. Но замполит сказал: «Подпишите рапорта заново. Если не поедете, то вас «на губу» отправят (гауптвахта – прим.), либо просто уволят», – сообщает пленный.

В итоге он сделал выбор – убивать украинцев, чтобы не сидеть в российской тюрьме. Теперь он будет сидеть в украинской.

«Война для него кончилась, он задержан и дает показания СБУ. Разоблачает не только себя, но и других своих соотечественников», - добавляют в СБУ.

Напомним, украинские защитники уничтожили большое подразделение «вагнеровцев» на Донбассе. После ликвидации «элиты», российские оккупанты теперь вообще боятся воевать.