ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Зенитчики 93-й бригады «Холодный Яр» сбили вражеский вертолет Ка-52, известный как «Аллигатор»

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 31 мая по этой ссылке .



В этой новости мы будем следить за событиями 1 июня.

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00:40 Захватчики на Криворожском направлении срывают плиты с дорог для укреплений, а также минируют побережье реки Ингулец, рассказал на брифинге руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

«Ситуация на криворожском направлении фронта остается напряженной, но стабильной. Орки вынуждены усиливать свои оборонительные позиции – даже срывают плиты с дорог, чтобы построить себе укрепления, а также проводят минирование побережья реки Ингулец», – сообщил Вилкул.

Наши вооруженные силы успешно выполняют поставленные боевые задания, продолжают проводить успешные операции на южном от Кривого Рога направлении. Враг несет потери в живой силе и технике.

Оккупанты продолжают обстрелы по всей линии столкновения из всех видов РСЗО, ствольной артиллерии, танков и минометов. Ночью враги обстреляли пограничную территорию Зеленодольской общины, днем – Широковскую общину, никто не пострадал. Также сегодня, по данным Генштаба ВСУ, захватчики нанесли авиационный удар в районе села Давыдов Брод.

«Продолжается разминирование территорий. Сегодня наши саперы обезвредили четыре ракеты от «Урагана» на территории Апостоловской общины. Ситуация в Кривом Роге и районе находится под полным контролем Вооруженных сил Украины и военной администрации. Вне контроля сегодня были только грозовые облака, которые погремели во время одной из воздушных тревог», - добавил он.

00:35 Зенитчики 93-й бригады « Холодный Яр » сбили вражеский вертолет Ка-52, известный как «Аллигатор», сообщает пресс-служба бригады.

Военные также обнародовали видео работы мобильной огневой группы зенитно-ракетного артдивизиона.

«Вчера Генеральный штаб ВСУ сообщал, что под Изюмом враг держит наготове вертолетную эскадрилью Ка-52. А сегодня благодаря этому подразделению холодноярцев эскадрилья немного поредела. Данные о ликвидации «Аллигатора» подтвердила разведка», - говорится в сообщении. В бригаде отметили, что по их позициям на Изюмском направлении постоянно работали вражеские вертолеты, забросались неуправляемыми авиационными ракетами. «Сегодня снова вылетело два вертолета. Один из них удалось сбить с помощью ПЗРК «Игла», – рассказал военнослужащий бригады Иван.

00:30 Российские оккупационные власти заблокировали в Мелитополе Запорожской области украинскую телефонную связь и Интернет, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Он посоветовал жителям Мелитополя пользоваться официальными телеграммами-каналами и приложением VPN, чтобы следить за объективной информацией от украинских и зарубежных источников.

Кроме того, Федоров рассказал, что мелитопольцам приходят смс с опросом по поводу их отношения к российским властям. На эти смс нельзя отвечать.

Мэр Мелитополя отметил, что городские власти обратились к представителям украинского правительства с просьбой помочь в организации безопасной эвакуации.

00:05 Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с просьбой оценивать комплексно фронтовую ситуацию.

«Хочу сегодня обратиться и к тем в Украине, кто пытается, скажем так, подгонять Вооруженные Силы нашего государства или указывать, как надо наступать и где отбросить врагов прежде всего. Украина ценит каждое мнение. Но Украина ценит, прежде всего, каждую жизнь. И это аксиома. И Украина никогда не будет делать, как Россия, которая бросает людей в ад боев только потому, что в Москве пожелали что-нибудь захватить за несколько дней или до определенной даты. Наши военные, разведка, Нацгвардия и все, кто вовлечены в оборону государства, постепенно, но неотвратимо срывают все планы оккупантов. Фронтовую ситуацию следует оценивать комплексно. Не по одному участку, где наиболее жестко и привлекает наибольшее внимание, а по всему фронту », – сказал он .

Также Президент назвал слепые авиабомбардировки Северодонецка безумием.

«Ситуация на Донбасском направлении очень сложная. Северодонецк, Лисичанск, Курахово сейчас в эпицентре противостояния. Учитывая наличие в Северодонецке крупного химического производства, удары российской армии за рубежом, в частности слепое авиабомбардировки, – это просто безумие. Но на 97-й день такой войны уже не удивляет, что для русских военных, для русских командиров, для русских солдат любое безумие – абсолютно приемлемое » .

На Херсонском направлении, по словам Президента, имеем определенные успехи, как и продвижение на Харьковщине. Вооруженные Силы Украины сдерживают давление оккупантов в Запорожской области, ключевое направление – Гуляйполе и Орехово.

«В этой широкой картине надо видеть, что наши защитники и защитницы проявляют максимальную храбрость и остаются хозяевами фронтовой ситуации, несмотря на то, что у российской армии до сих пор значительное преимущество в технике и количестве. Конечно, каждому в Украине хочется, чтобы все наши территории, все наши люди были уволены уже сегодня, как можно скорее. Полное восстановление территориальной целостности нашего государства – это наша цель. Но действовать надо осторожно, ценя жизнь», – сказал Зеленский.

Кроме этого он призвал украинцев говорить повсюду о необходимости вооружения.