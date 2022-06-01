Война на Николаевщине: ВСУ уничтожили еще 70 оккупантов и их технику

24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 31 мая доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 1 июня, происходящими на территории Николаевской области.

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07:46 Развитие событий в южной операционной зоне насыщенное и динамичное. Продолжаются боевые действия на линии столкновения. Враг выискивает средства и меры противодействия контрнаступлению наших сил, сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Спецподразделениями рашистов подорваны мосты через реку Ингулец в районе Давыдова Брода и Великой Александровки.

Продолжая укрывать подступы к своим позициям артиллерийско-минометным огнем, враг не гнушается обстрелами населенных пунктов кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» и пушек ствольной дальнобойной артиллерии «Пион» калибром 203 мм. Именно так 31 мая был атакован Николаев. Снаряды разрывались прямо во дворе многоквартирных домов, уничтожали хозяйственные постройки, гаражи горожан, повредили сеть электроснабжения. Во многих домах выбиты стекла. Несколько снарядов разорвались в огородах частных домохозяйств. Жертв и пострадавших нет.

В районе Добрянки, на севере Херсонщины вражеская диверсионно-разведывательная группа пыталась совершить прорыв в тыл наших подразделений. Подвергшись точному отпору наших стрелков, ретировалась на исходные позиции.

В то же время противник проводил и воздушную разведку беспилотным летательным аппаратом типа «Орлан-10», который был сбит точным выстрелом бойцов нашего зенитно-ракетного подразделения.

Всего за сутки выполнением огневых задач наши ракетно-артиллерийские подразделения и авиация нанесли врагу потери, составляющие: 70 рашистов, самоходную артустановку, две зенитных установки, две гаубицы «Мста-Б», четыре единицы бронированной техники и пять – автомобильной. Также подавлено два командно-наблюдательных пункта батальонных тактических групп противника.

Корабельная группировка враждебных сил продолжает блокаду судоходства, активизирует свои действия вокруг острова Змеиный, держит наготове к ракетному удару два фрегата, снаряженные крылатыми ракетами типа «Калибр».

Расположение врагом на Змеином зенитных ракетно-пушечных комплексов, реактивных систем залпового огня, в том числе модернизированных, и радиоэлектронной станций борьбы свидетельствует о намерении защитить от нашего поражения рашистские корабли и об угрозе применения вооружения по побережью Одесщины. И хотя признаков подготовки десантной операции нет, не исключены попытки подходов и высадки ДРГ на берег или в устье Дуная или демонстративный обстрел прибрежных районов.

07:04 В Николаеве снова слышны взрывы.