В Украине арестовали активы российской «Татнефти» – их стоимость может достигать до ₴2 миллиардов

Суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество, счета и корпоративные права группы компаний. Они основаны российской нефтяной компанией «Татнефть» которая поставляет нефтепродукты для нужд подразделений министерства обороны российской федерации.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

В рамках уголовного производства в настоящее время арестованы 115 объектов недвижимого имущества: нефтебазы, заправочные станции, нежилые здания, земельные участки и 118 бензовозов и автомобилей.

Только стоимость корпоративных прав предприятий и движимого имущества составляет около 400 миллионов гривен. После оценки недвижимого имущества сумма может возрасти до двух миллиардов гривен.

Активы будут переданы Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), для осуществления мер по управлению ими.

Главное следственное управление Государственного бюро расследований при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора и оперативного сопровождения СБУ продолжает досудебное расследование по части 3 статьи 110-2 Уголовного кодекса Украины о финансировании действий, совершаемых с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвата государственной власти, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

«Татнефть» является одной из крупнейших российских публичных компаний с рыночной капитализацией более 1,1 трлн.руб на начало 2022 года. По состоянию на конец 2019 года в реестре акционеров ПАО «Татнефть» было зарегистрировано более 40 тысяч акционеров. Из них наиболее крупные владельцы (номинальные держатели) пакетов акций компании: АО «Связьинвестнефтехим» — 27,23 % от уставного капитала; The Bank of New York Mellon — 22,85 % от уставного капитала.