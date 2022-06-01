Зеленский заявил, что каждый день в бою погибает 60-100 украинских военных: «Ситуация очень сложная»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый день в бою с российскими захватчиками погибает 60-100 украинских защитников.

Об этом он рассказал в интервью Newsmax.

Он отметил, что самая сложная ситуация на востоке Украины и юге Донецка и Луганска.

«Ситуация очень сложная, мы теряем 60-100 солдат в день убитыми и около 500 человек ранеными в бою. Так что мы держим свои оборонительные рубежи», - заявил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что если деоккупация будет стоить десятки тысяч жизней, то страна подождет оружие.