«Все, у кого есть возможность – потерпите»: Ким призвал людей пока не возвращаться в Николаев

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким призвал пока не возвращаться в город.

Об этом он сообщил в своем видеообращении в Telegram.

Он отметил, что обстрелы усиливаются из-за того, что на оккупантов наступают. Людям, которые собираются возвращаться, пока не нужно этого делать. Несколько недель нужно подождать.

— Буду стараться выходить, много людей просят выходить и поддерживать их оптимизмом, хоть усилились обстрелы, есть жертвы, тяжело людям жить, но тем не менее город оживает, хоть мы все говорим: "Не надо, еще 2-3 недели подождите, пока ВСУ их оттуда оттолкнет". Люди многие не ждут, но я присоединюсь к мэру, у всех, у кого есть возможность - потерпите. Сейчас активная фаза защиты, оккупанты в панике бегают, увозят награбленное, сволочи. Но это неизбежные вещи, поэтому я советую две-три недели потерпеть и потом можно еще раз обсудить.

Напомним, ранее глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что 80% региона восстановлены, но есть участки, где ведутся обстрелы, их пока восстановить невозможно.