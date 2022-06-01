Украине нужно оружие с дальностью поражения до 140 километров, – Зеленский

Чтобы разблокировать захваченные российскими войсками территории на востоке и на юге Украины, а также порты, стране нужно оружие с дальностью поражения 120-140 километров.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Newsmax.

– Нам необходимо оружие с дальностью поражения в 120–140 км. Без него будет невозможно. Именно поэтому мы столько раз просили это оружие от стран ЕС и США, направления Президента (США, – ред.) и Белого дома, - сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что украинские военные не планируют нападение на россию.

– Мы не заинтересованы в нападении на россию. Мы не воюем на их территории. Война продолжается на нашей территории. Они пришли в нашу страну. Мы хотим разблокировать наши города, и именно поэтому для этой цели нам нужны РСЗО с дальностью более 100 километров, - отметил глава государства.

Зеленский заявил, что Украина и ее граждане стали «оборонительным периметром» для мира от российской агрессии и глобальных амбиций владимира путина.