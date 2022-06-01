Израильский журналист сообщил, что путина готовят к операции

После трех месяцев полномасштабного военного вторжения Росси на территорию независимой Украины появилась информация о том, что президента рф путина готовят к операции.

Об этом сообщает Telegram-канал «Сможем объяснить».

По информации канала, у путина диагностирован рак поджелудочной железы.

Как удалось выяснить журналистам канала, оперировать президента страны-агрессора планируют в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н. Н. Блохина.

Информацию о том, что кремлевскому диктатору предстоит операция в связи с онкологией также подтвердил израильский журналист, обозреватель интернет-издания «Детали» Марк Котлярский.

В беседе с каналом «Можем объяснить» Котлярский уточнил, что один из его источников — из столичных врачебных кругов, другой близок к подразделению кремлевской администрации, отвечающему за здоровье первого лица.

Для операции готовится и закрыт для приема прочих пациентов один из корпусов Центра Блохина, сейчас пациента № 1 ждут на предоперационное обследование (пункцию брюшной полости).