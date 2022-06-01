Еще двоих предателей, которых взяли в плен на Николаевщине, отдали под суд

Двух граждан Украины, которые обеспечивали противовоздушную оборону войск рф в районе Каховской ГЭС и воевали против ВСУ на Николаевщине, отдали под суд.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Досудебным расследованием установлено, что два жителя АР Крым в 2014 и 2020 годах заключили контракты на прохождение военной службы в воинской части №12676 вооруженных сил российской федерации. Вместе с армией оккупантов в феврале 2022 года они вошли на территорию Украины и участвовали в боевых действиях на территории Херсонской и Николаевской областей.

С 25 по 28 февраля они обеспечивали противовоздушную оборону войск рф в районе дамбы Каховской гидроэлектростанции имени возле города Новая Каховка Херсонской области.

А 1 марта обвиняемые вступили в бой с подразделениями Вооруженных сил Украины в районе города Баштанка Николаевской области. 2 марта они были взяты в плен на территории Николаевской области.

Досудебное расследование осуществлялось следователями Главного следственного управления СБУ при оперативном сопровождении Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Напомним, что несколько ранее суд приговорил к 14 годам тюрьмы предателя, который попал в плен на Николаевщине. До него двум другим военнослужащим-изменникам суд вынес наказание в виде 14 и 15 лет лишения свободы.