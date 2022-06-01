«Нам сказали, вы не резервисты. Вы добровольцы»: «ДНРовцы» жалуются, что россияне их обманывают и бросают на передовую

«ДНРовец» пожаловался на отношение россиян к «добровольно мобилизованным» из Донецкой области.

Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В перехваченном разговоре боевик из «ДНР» рассказывает российскому военному о протестах, состоявшихся в 115-м батальоне армии оккупантов:

– Вышел приказ отпустить студентов. Приехали матери, подруги и устроили протесты. Незаконная мобилизация. п… (негодяи), вы ох… (обнаглели), куда вы наших детей привели.

Рассказывает об отношении оккупационной армии к «мобилизованным» из «ДНР»:

– Когда на передок бросили, пацаны стали возмущаться: мы резервисты, идем на первой линии. Нам сказали, что вы не резервисты. Вы добровольцы. Все, кто здесь, все сюда пришли добровольно.

Российский собеседник в ответ объясняет, что в рф также многие не хотят участвовать в войне: