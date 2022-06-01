Германия предоставит Украине системы ПВО IRIS-T и локаторы для поиска вражеской артиллерии, – Шольц

Германия поставит в Украину современную систему противовоздушной обороны типа IRIS-T, современную РЛС определения координат цели, а также рассмотрит возможность снабжения реактивными системами залпового огня в сотрудничестве с США.

Об этом заявил федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Бундестаге, передает «Укринформ».

– Федеральное правительство также недавно приняло решение об отправке системы IRIS-T – самой современной системы противовоздушной обороны, которую имеет Германия, – заявил канцлер.

По его словам, немецкая система ПВО «позволит Украине защитить целый город от российских авиаударов».

Шольц также сообщил, что ФРГ предоставит Украине современную РЛС определения координат, которая позволит выявлять вражеские гаубицы, минометы и реактивную артиллерию.

Кроме того, как отметил канцлер, Германия в тесном сотрудничестве с США рассмотрит возможность поставок в Украину реактивных систем залпового огня с дальностью, которая не достигает россии.

По словам главы немецкого правительства, уже в ближайшие недели Германия поставит в Украину «12 самых современных самоходных гаубиц в тесном сотрудничестве с Нидерландами». Соответствующее обучение украинских военнослужащих завершится через несколько дней.

Справка: IRIS-T (Infra Red Imaging System) - семейство тактических зенитных ракетных комплексов средней дальности наземного базирования.

По данным разработчика, модификация SLM (Surface Launched Medium Range), которую, как пишут немецкие СМИ, передадут Украине - одна из самых современных и была представлена международной публике в 2014 году. Ее компоненты - командный пункт, радар и пусковая установка для восьми ракет - располагаются на шасси немецких автомобилей марки MAN, что дает комплексу высокую мобильность и проходимость.

Управляемые ракеты могут сбивать воздушные цели - самолеты, вертолеты и ракеты - на расстоянии до 40 километров и на высоте до 20 километров. По данным прессы, IRIS-T SLM использует радары последнего поколения и может поражать различные цели, летящие в разных направлениях. В начале 2022 года компания сообщила, что IRIS-T SLM успешно прошел испытания в «реалистичных условиях». Комплекс был поставлен в скандинавские страны и в Египет.