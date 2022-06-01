Во Львове выставили школьные автобусы с игрушками и бейджиками на сиденьях в память о погибших на войне детях

На центральной площади Львова перевозчики выставили пустые школьные автобусы в память о детях, погибших во время войны.

Об этом рассказал городской голова Львова Андрей Садовый.

Автобусы символизируют экскурсию, которая никогда не состоится для погибших на войне детей.

«Сегодня школьные автобусы на площади Рынок пустые. 243 ребенка больше никогда не приедут во Львов. Российские оккупанты убивают детей, женщин, мирных жителей. Они должны ответить за каждую украденную жизнь. Сегодня весь мир должен объединиться, чтобы остановить эти страшные преступления», – пишет он.

Акцию посвятили Дню защиты детей и окончанию учебного года, когда дети ездят на экскурсии.

В автобусах лежат игрушки, рюкзаки и бейджики с именами.