В Украине расследуют более тысячи военных преступлений оккупантов в отношении детей

В Украине сейчас расследуют 1042 уголовных производств по военным преступлениям против детей и уничтожению образовательной инфраструктуры. 11 российских военных, из-за действий которых пострадали дети – уже уведомлены о подозрении.

Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

«Самым молодым жертвам российской агрессии было 23 дня, 1,5 и 3 месяца… Эти украинские младенцы убиты из-за прихоти российского диктатора уничтожить наше будущее. Есть день, когда весь мир громко заявляет о защите детей, а есть 98 дней, когда детей разрывает снарядами, убивает пулями и осколками, и до сих пор международное сообщество не может это остановить. 243 детей уже никогда не осуществят свои мечты, 446 раненым война навсегда оставит шрамы на телах и в душах. Страшно подумать, что это далеко не все малыши, пострадавшие от армии рф. До сих пор перед глазами фото из вскрытия 14-летнего Ростислава из Киева с танковым снарядом в груди и обгоревшие остатки мамы с двумя детьми, эксгумированными в Буче возле церкви. Дети гибнут на глазах у родителей, родители истекают кровью прямо рядом с детьми. Женщина с 9-летней дочерью и 15-летним сыном спасалась от оккупантов из Бородянского района. Их автомобиль попал под огонь крупнокалиберного пулемета врагов. Раненая женщина сумела вывезти детей из зоны обстрела, но в километре от дома машина заглохла. Сын без руки вышел из нее, упал и больше не встал. Убегая от оккупантов в Макаровском районе, погиб 11-летний мальчик, а его 9-летнему брату от полученных травм ампутировали левую руку», – заявила Венедиктова.

Генпрокурор отметила, что «россия безжалостно уносит жизни и разрушает судьбы, калечит и насилует, делает сиротами наше самое молодое поколение». Венедиктова также подчеркнула, что правоохранители сделают все, чтобы оккупанты ответили за украденное детство и страдания.

«От новых привычек эвакуированных детей – сжимается сердце. Они хранят и прячут еду на будущее. Они знают, что нужно выключать свет, потому что могут обстрелять. От круглосуточных взрывов и испуга ребенок из Северодонецка начал заикаться. Воспоминания 13-летней девочки о холодном бомбоубежище – плач младших детей и постоянные вопросы, закончилась ли война. От пережитого у детей психические срывы – в таком состоянии была госпитализирована в профильное учреждение 9-летняя девочка. Некоторые травмы еще дадут о себе знать. Насильственная депортация тысяч наших детей расследуется как целеустремленный геноцид украинцев. Такие действия являются прямым доказательством плана уничтожения нации. Из показаний спасшихся узнаем ужасы: русские военные принудительно вывозят людей в рф, где детей разлучают с матерями. Матерей отправляют на Сахалин, а детей – в другие города. Это точно о 21 веке?» – подытожила Генпрокурор.

С начала полномасштабной войны более 234 тысяч украинских детей были принудительно вывезены в российскую федерацию, на временно оккупированные ею территории или в беларусь, сообщила на брифинге советница – уполномоченная Президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук, передает «Укринформ».

По словам уполномоченного Президента по правам ребенка, это были спланированные действия захватчиков.

«Они долго готовились к этому, последовательность их действий четко просматривается и в том, как они это коммуницируют. Это часть их программы «денацификации и денационализации» маленьких украинцев, когда они их похищают и перемещают, когда они им меняют гражданство. Это незаконно. Это запрещено согласно Женевской конвенции», - заявила она.

По словам Герасимчук, действия, предпринимаемые российской федерацией в отношении украинских детей, имеют все признаки геноцида.

«Абсолютное большинство детей в Украине, а это более 7,5 млн детей, страдают от войны, и речь не только о телесных повреждениях. Это и нарушение психологического, психоэмоционального состояния, и абсолютное нарушение всех прав ребенка. Те действия, которые совершает российская федерация по отношению к украинским детям, имеют все признаки геноцида украинского народа», — подчеркнула уполномоченная Президента по правам ребенка.

«Мы не знаем, что происходит на оккупированных территориях, но понимаем: как только мы туда зайдем, эти цифры будут увеличены, возможно, в разы», - заявила Герасимчук.

Как известно, 1 июня отмечается Международный день защиты детей.