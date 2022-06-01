Министр Резников обратился к НАТО: «Нет смысла подталкивать Украину к сдаче территории, это приведет к новой войне»

Министр обороны Алексей Резников заявил на Парламентской ассамблее НАТО, что не стоит подталкивать Украину к сдаче территорий, потому что это приведет к новой агрессии рф.

Об этом Резников сообщил в Facebook.

Он обратил внимание, что действия российских властей носят откровенно преступный террористический характер, кремль ведет геноцид против украинского народа.

«Россия инвестирует колоссальные ресурсы в ложь, спекулируя на проблемах, которые сама и создает. Я призвал переговорщиков к лидерству в разъяснении своим гражданам того, что делает кремлевский режим с Европой. Разговоры об «усталости» от Украины и войны, которые пытаются искусственно раздувать российские вожди, и объективные осложнения исчезнут только тогда, когда будет устранена причина – российская агрессия».

«Нет никакого смысла подталкивать Украину к решениям, суть которых сводится к сдаче собственной территории, чтобы временно унять москву. Это ведь только увеличит аппетиты агрессора. Кроме этого, подобные шаги не предпримут ни украинские власти, ни украинский народ. Если кто-то думает таким образом прекратить войну – получит прямо противоположный результат. Война придет прямо на границы НАТО и ЕС», - отметил он.

Резников подчеркнул, что чрезвычайно важным будет саммит Альянса в Мадриде, где ожидается одобрение Стратегической концепции НАТО до 2030 года.