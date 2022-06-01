В Мариуполе оккупанты заставляют местных жителей работать за воду

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01.06.2022 16:45

Оккупанты вынуждают жителей Мариуполя работать за воду. Питьевой воды в городе катастрофически не хватает.

Об этом сообщает мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

— Жители, которые до сих пор остаются в городе, жалуются на острую нехватку воды и пищи. В нескольких точках города установлены емкости с питьевой водой. Но доступ к ней предоставляется после отбытия трудовой повинности, — рассказал он.

По его словам, в основном людей привлекают к расчистке города от мусора, завалов и трупов.

Напомним, с марта в Мариуполе отсутствует централизованное водоснабжение, свет и газ.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе оккупанты выселяют людей на улицу под предлогом сноса зданий, которые сами же разбомбили.

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