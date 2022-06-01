В Мариуполе оккупанты заставляют местных жителей работать за воду

Оккупанты вынуждают жителей Мариуполя работать за воду. Питьевой воды в городе катастрофически не хватает.
Об этом сообщает мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
— Жители, которые до сих пор остаются в городе, жалуются на острую нехватку воды и пищи. В нескольких точках города установлены емкости с питьевой водой. Но доступ к ней предоставляется после отбытия трудовой повинности, — рассказал он.
По его словам, в основном людей привлекают к расчистке города от мусора, завалов и трупов.
Напомним, с марта в Мариуполе отсутствует централизованное водоснабжение, свет и газ.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе оккупанты выселяют людей на улицу под предлогом сноса зданий, которые сами же разбомбили.