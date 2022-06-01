«Просто сравняли с землей»: Оккупант рассказал, как им приказывали артиллерией уничтожать украинское село

Рашисты «ровняют с землей» украинские населенные пункты, которые не могут взять в честном бою.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, перехваченный СБУ.

– Комбриг приезжает: вы что, оху*ли? Два дня уже деревеньку не можете взять? Ну, там же гражданские, – отвечают наши. Та вообще пох*й! Откат полтора километра и залп со всех орудий!.. и все, просто сравняли с землей… и укропов, и мирных, там всех подряд, – рассказывает своей жене захватчик, чье подразделение пытается продвинуться на Донбассе.

СБУ документирует их зверства, и с начала полномасштабного вторжения уже открыло более 10 тысяч производств.