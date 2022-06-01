рф из-за своей войны лишилась поставок глинозема с НГЗ и возит сырье из Китая

россия в 900 раз увеличила импорт глинозема, служащего сырьем для производства алюминия, из Китая после остановки Николаевского глиноземного завода в Украине.

Об этом сообщает «Лига.net».

В апреле россия закупила 123,8 тысячи тонн китайского глинозема, хотя год назад Китай экспортировал в рф только 136 тонн. За весь 2021 год поставки глинозема из Китая в россию составляли всего 1400 тонн.

Крупнейшим потребителем глинозема в россии является компания Русал, обеспечивающая свои потребности в сырье за ​​счет девяти заводов. Но 63% всего глинозема компании производится за пределами рф, в том числе в Украине.

Николаевский завод до войны выпускал до 1,8 миллиона тонн глинозема в год, около 20% от общего выпуска глинозема Русала. Это второй крупнейший глиноземный актив компании. Предприятие остановилось в первые дни российского вторжения из-за близких боевых действий и блокады морских портов.

Кроме украинского глинозема, россия из-за санкций потеряла и австралийский. В 2021 году с предприятия Queensland Alumina Русал получил 0,7 миллиона тонн глинозема, или 9% от общего производства.