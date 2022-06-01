росСМИ выставили «героем» мародера, который бросил бронемашину вместе с награбленной бытовой техникой

В рф власти и СМИ приписали «боевые заслуги» мародеру капитану Дмитрию Фурдую.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Министерство обороны россии и пропагандисты из «Вестей» рассказали о «новых примерах героизма», в том числе о капитане оккупантов Дмитрии Фурдуе, который вместе с другими российскими захватчиками якобы «уничтожил три минометных расчета и до 40 боевиков».

31 мая украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал видео, снятое недалеко от российских позиций в районе реки Северский Донец, через которую несколько раз безуспешно пытались переправиться российские войска. На видео украинские солдаты вскрывают брошенный командирский БМП и осматривают его содержимое. В числе найденных вещей – рабочая тетрадь «командира 8 мотострелковой роты 3 мотострелкового батальона гвардии капитана Фурдуй Дмитрия Евгеньевича».

Как рассказал Бутусов, российские военные бежали с этого плацдарма 12 мая – через 6 дней после «геройского подвига» Дмитрия Фурдуя. В БМП Фурдуя при её «распаковке» Бутусов и украинские солдаты нашли не только радиостанции, ночные прицелы и другое военное оборудование. В «багаже» российских оккупантов также были найдены: пакет с бытовыми сетевыми фильтрами, шлифмашинка, Bluetooth-колонка, зеркальный фотоаппарат, любительская видеокамера.