В Николаеве во время артиллерийского обстрела погиб один человек

В Николаеве 1 июня во время обстрела российскими оккупантами погиб один человек.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

- Артиллерийская активность врага связана с тем, что они совсем потеряли совесть и обстреливают жилые кварталы ствольной артиллерией 152 калибра. Четыре снаряда прилетело в один из жилых кварталов, есть один погибший.

- Это также связно со, скажем так, активной защитой на юге области и по направлению Кривого Рога. И они пытаются панику посеять для тех людей, в том числе, военных, добавляют плотность огня. Это со стороны орков такой себе ответ, потому что некоторые позиции наши отбили, орки отступали, мосты взорвали и работает артиллерия на втором уровне сейчас по тылам, оркам там не сладко. Они начали работать «Пионами», мы их найдем. Но пока что они работают, каждый день это делают.