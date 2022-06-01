«Фашистам не одолеть наших маленьких патриотов»: воспитанники интерната вместе с юными переселенцами в военных условиях отпраздновали День защиты детей

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02.06.2022 06:20

https://niklife.com.ua/ru/citylook/74161

    Фотофакт